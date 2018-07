John verloor zijn zus aan huidkanker en wil jou daarvoor behoeden

"Het is zo belangrijk om er op tijd bij te zijn, juist met melanoom", zegt John Werkman. "Het kan je leven redden." Voor Lianne, de zus van John, was het te laat. Zij overleed aan de gevolgen van melanoom, de meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker.

"Het begon met een moedervlekje", zegt John. "Dat bleek een melanoom te zijn. Ik was toen 16 en had geen idee wat het was of wat de gevolgen konden zijn."

"Dat moedervlekje werd weggehaald. Maar vier jaar later was de kanker terug. Dit keer was het uitgezaaid naar haar longen, onder haar oksel en in haar hersenen. Uiteindelijk konden de artsen niets meer voor haar doen. Lianne was op dat moment 24 jaar. Ik ben nu 26, dus ik heb haar nu al overleefd. Dat is wel een heel gek gevoel."