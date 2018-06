Minister wil ict-opleidingen aanpakken: 'Cybersecurity wordt verplicht'

Geen verouderde lesmethoden of lekke codes meer: als het aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ligt, wordt cybersecurity een verplicht onderdeel van ict-opleidingen op het mbo. Dat heeft minister Van Engelshoven gezegd in een antwoord op Kamervragen over problemen in het ict-onderwijs.

Kamerleden Judith Tielen en Zohair El Yassini (VVD) stelden de Kamervragen naar aanleiding van onze berichten over ict-opleidingen op het mbo. Uit een enquĂȘte met bijna duizend (oud-)studenten bleek dat veel opleidingen werken met verouderde lesstof en dat er te weinig aandacht is voor cybersecurity. Dat kan ertoe leiden dat studenten leren programmeren op een manier die gemakkelijk te kraken is.

"Ik neem dit signaal zeer serieus", zegt Van Engelshoven in haar reactie. "Ict levert een belangrijke bijdrage aan de economische groei in Nederland. Tegelijkertijd neemt daarmee ook het belang van cybersecurity toe."