Colombiaanse fans: 'Er tellen drie dingen: voetbal, vrouwen en eten'

We wrijven het er nog maar even in: Nederland doet niet mee aan het WK. Maar ook zonder het Nederlands elftal wordt er hier gejuicht. We volgen de supporters van een aantal landen die zich wel wisten te kwalificeren.

Vier jaar geleden in Braziliƫ bereikte Colombia de kwartfinale, hun beste prestatie ooit op een WK. Victor, Luis en Shakira hopen op meer in Rusland. We spreken met ze af in Rotterdam voor de wedstrijd tegen Senegal. De verwachtingen zijn hooggespannen.

"Voetbal is religie in Colombia", zegt Victor. "In Colombia tellen drie dingen: voetbal, vrouwen en eten", zegt Luis. En de vrouwen zelf? "Wij beleven het nog veel meer", zegt Shakira. "Het is eerder zo dat de mannen ons uitlachen omdat we zo fanatiek zijn."