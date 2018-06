'Depressie kan net zo goed in Koninklijk Huis voorkomen'

'Ik kan gevoelens niet delen met mijn ouders'

Sahin (20) is depressief sinds zijn achttiende. "Niks lukt meer", zegt hij. "Alles lijkt heel moeilijk." Al die tijd deelde hij dit met niemand van zijn vrienden of familieleden. "Ik durfde het gewoon niet te vertellen." Tot vrijdag, toen heeft hij het voor het eerst met zijn beste vriend besproken. Over de app, dat wel. "Het is een eerste stap, maar het appen luchtte erg op. Het is heel moeilijk om uit te leggen hoe je je voelt."

"Het lastige is dat ik het niet met mijn ouders kan bespreken. Ze komen uit Turkije en begrijpen mij niet. Psychische probleem worden daar niet besproken", zegt hij. "Maar ik denk dat jongeren met een Turkse afkomst over het algemeen hun gevoelens minder of helemaal niet delen met hun ouders."

De problemen met opstaan - zoals in de video in de special - herkent Sahin. Maar andere dingen juist niet. "Ik vind geluiden op straat niet per se vervelend. Al kijk ik er altijd wel direct naar", vertelt hij. "Als ik twee mensen gezellig zie kletsen met elkaar, vind ik dat irritant. Eigenlijk is dat gewoon jaloezie. Ik wil dat ook, maar het lukt mij niet."