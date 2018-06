Dit is een kijkje (en eigenlijk ook niet) in de gesloten Jehovah-wereld

In de video doet nu alleen Rick zijn verhaal. Ons oorspronkelijke idee was om naast het verhaal van Rick ook het verhaal van een Getuige die nog wél actief is in de gemeenschap op te tekenen.

We zochten contact met jonge Getuigen die met ons over hun geloof wilden praten, maar zodra we vertelden dat we ook met ex-leden zouden praten, ging de deur dicht.

Ook op het Jehovah-hoofdkantoor in Emmen kwamen we niet veel verder. Toen we daar vertelden dat we bezig waren met een video over Jehovah's Getuigen, maar vooral ook over ex-getuigen, stopte de medewerking.

Ons verzoek "paste niet in het mediabeleid" en de persafdeling zei: "We voelen ons toch niet helemaal op ons gemak bij het door u beschreven format." Op de vraag waarom ze zich niet op hun gemak voelden, kregen we als antwoord dat "verdere uitleg niet zo heel veel zin heeft".