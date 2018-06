Sites voor psychische hulp kunnen duizenden jongeren minder helpen

De subsidievermindering geldt ook voor Gripopjedip.nl, een site die zich richt op de doelgroep van de campagne: jonge mensen met een depressie. Zij kunnen nu zeker 400 minder jongeren helpen.

"We moeten nu doorverwijzen naar hulp die duurder is", zegt Rianne van der Zanden. Zij is namens het Trimbos Instituut betrokken bij Gripopjedip.nl. Van der Zanden vindt de timing van de campagne onzorgvuldig. "Het gaat hier om een groep die je moeilijk bereikt: kwetsbare, soms zelfs suïcidale jongeren. Door de campagne nemen meer jongeren de stap zorg te zoeken, en juist nu is onzeker of we ze wel allemaal kunnen blijven helpen."

Maar ook sites die zich richten op andere jongeren met problemen schroeven hun aanbod nu noodgedwongen terug. Proud2bme.nl kan naar eigen zeggen bijvoorbeeld 17.000 minder interventies doen dan gepland. Deze site biedt jaarlijks 2 miljoen jonge bezoekers hulp bij eetstoornissen. Het gaat dan bijvoorbeeld om chats met professionele hulpverleners.

Anne Marsman van Psychosenet zegt veel meer vragen te krijgen dan de site feitelijk aankan. Die site groeide in rap tempo van 5000 tot 80.000 bezoekers per maand. De vraag groeit volgens Marsman ook zo snel omdat mensen die reguliere zorg zoeken, op wachtlijsten staan of ontevreden zijn over hun zorg.

Websites als 99gram.nl benadrukken dat hun bestaan continu onzeker blijft. Wat er na dit jaar gebeurt met de subsidie voor anonieme zorg, is nog onbekend.

In deze video leggen we je in twee minuten uit hoe de subsidie verdeeld wordt en welke gevolgen dat heeft: