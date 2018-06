Het is Suikerfeest, dus draaien deze baklava-bakkers overuren

Het is Suikerfeest. Vandaag en morgen vieren moslims het einde van de vastenmaand ramadan. Daarbij horen tafels vol eten met onder meer veel zoetigheden, zoals baklava. In de baklava-fabriek van Ahmet Can draaien ze daarom overuren.

Gedurende de ramadan is de productie in zijn fabriek naar eigen zeggen met 30 procent gestegen en in de laatste dagen voor het Suikerfeest zelfs tot wel 50 procent. Hieronder vertelt de bakker vol passie over z'n product: