Deze docenten gingen langs bij hun geslaagde leerlingen

In de auto worden de gezakte leerlingen gebeld door docent Igor. De mentor van 5 havo belt een leerling met slecht nieuws: "Ze is ook nog maar heel kort in Nederland en je merkt dat het niveau nog niet voldoende is", legt hij achteraf uit.

Konden de docenten dan niet beter langs de gezakte leerlingen gaan? "Nee", zegt Sevinç. "Aan die leerlingen willen we echt meer tijd en aandacht geven." Daarom is er 's middags ook nog een bijeenkomst op school. "Voor het ondertekenen van de cijferlijst en om samen te kijken of de leerling alsnog kan slagen."

Want die kans zit er voor de meesten best in. "Van die 5 kan jij echt wel een 6 maken", zegt Igor lachend aan de telefoon.