Zo zit het (complexe) Nederlandse tbs-systeem in elkaar

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Michael P. Dat tbs-systeem is de laatste tijd regelmatig in het nieuws en zit complex in elkaar.

Tbs is voor strafrechters een van de mogelijkheden bij een veroordeling. Als een iemand tbs krijgt opgelegd, is dat omdat hij of zij ontoerekeningsvatbaar was tijdens het plegen van het strafbare feit. Maar hoe stelt een rechter dat vast - en hoe gebruiken advocaten en verdachten het rechtssysteem om tbs te kunnen ontlopen?

