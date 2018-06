Noah (19) verloor vorig jaar zijn been, nu rent hij harder dan jij

In zijn werkplaats in Amsterdam meet en knutselt Frank de koker in elkaar die om Noahs bovenbeen komt. Later maakt hij nog een knie en een blade die de behoefte van Noah. Dat duurt nog wel even.

In de tussentijd studeert Noah geneeskunde en traint hij alvast op zijn tijdelijke blade. "De eerstvolgende Spelen zijn in 2020. Dat is nog te vroeg, want mijn lichaam moet nog wennen aan het rennen. Maar 2024 is een haalbaarder doel. Dan wil ik daar staan."