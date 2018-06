Bob en Patrick verdienen (veel) geld met het testen van medicijnen

In de video zie je onder meer het verhaal van Bob. Hij checkt voor hij meewerkt aan een proef altijd eerst de vergoeding en of hij er tijd voor heeft naast zijn studie. "En ook of het onderzoek me wat lijkt. Als er staat dat je een ruggenprik krijgt, trekt het me niet zo."

Nare bijwerkingen heeft hij nooit gehad en voor de risico's is hij ook niet bang. "Als je op een festival een pilletje neemt, weet je niet wat je neemt. Hier weet je wel wat je neemt en staan er altijd mensen voor je klaar als er wel iets misgaat."

Ook Patrick deed mee aan medicijnonderzoek en liet zich daarvoor besmetten met een milde variant van polio. "Ze onderzochten een nieuwe goedkopere vaccinatie tegen polio. Ik werd besmet, vier weken lang. Als je 't echt wil weten: ik kreeg er 8500 euro voor." Maar daarna was 'ie wel van de polio af.