De studenten die ervoor zorgen dat je opa of oma 's nachts niet valt

De studenten bedachten het 2,5 jaar geleden voor hun studie. "Toen was net één van onze opa's en oma's over een trapje gevallen en kwamen we erachter dat vallen bij ouderen een groot risico is", vertelt Eef Lamers, één van de bedenkers. "Licht in slaapkamers is niet nieuw, maar dit begeleidt je rustig naar het toilet of gang. Het springt aan zodra je beweegt."