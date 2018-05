Deze zorgverleners maakten tijd vrij om met ons te praten over werkdruk

De tussenpersoon bij wie de zorgverlener zich bij moet verantwoorden, is een terugkerend probleem: of het nou een zorgverzekeraar, een leidinggevende of een externe partij als het CIZ is, het kost tijd. Volgens het actieplan wil het ministerie gaan investeren in nieuwe systemen en portalen, waardoor dit soort administratie sneller gedaan kan worden.

De buurtzorgorganisatie van Merlin ter Beek (28) heeft dit in het begin al gedaan. "Onze organisatie is helemaal vanaf de grond opgezet: wij maken als verpleegkundigen onze eigen roosters, en we vragen zelf de zorgindicaties aan."

Door deze manier van werken zegt Merlin de regeldruk minder erg te ervaren. "We moeten nu natuurlijk nog wel de formulieren invullen, maar we hebben geïnvesteerd in een systeem waarin we eenvoudig zelf kunnen plannen. Als we meer tijd nodig hebben, dan kunnen we dat zo regelen. Wij weten tenslotte zelf het beste hoeveel tijd we nodig hebben."

Renate zou dit soort vertrouwen graag in de hele sector zien. "Wijkverpleegkundigen kunnen dat gewoon zelf, daar mag best op vertrouwd worden. Wij komen achter de voordeur, en niemand anders."