Anke (26) gaat op zoek naar daklozen en geeft ze een volle maag

Ze let op etensresten, bierblikjes en misschien wel wat achtergebleven dekens. Als Anke Schaddelee (26) als veldwerker voor het Leger des Heils de straat op gaat, kan ze aan de achtergebleven spullen zien waar daklozen verblijven.

Gewapend met een kan koffie en broodjes met kaas of boterhamworst maakt Anke iedere week een rondje door Dordrecht. "Veel daklozen vermijden zorg. Het is niet voor niks dat ze ervoor kiezen om op straat te gaan liggen". vertelt Anke. "Op deze manier komen we op een heel laagdrempelige manier toch in contact met ze."

In bovenstaande video laat ze de bunkers, viaducten en populaire plekjes op straat waar ze langsgaat zien.