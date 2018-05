Zorgen Kim en K-Pop voor drukte bij Koreastudies?

Het aantal voorlopige aanmeldingen voor Koreastudies aan de universiteit Leiden is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Voor de enige studie in Nederland die zich specifiek richt op Korea kwamen 86 voorlopige aanmeldingen binnen tegenover 49 aanmeldingen in 2017.

Dat lijkt logisch. Het conflict tussen Noord- en Zuid-Korea is volop in het nieuws. En in een mogelijk vredesproces volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Is dat reden voor de toegenomen belangstelling? Want wat is er zo boeiend aan de opleiding Koreastudies? We vragen het aan studenten en een hoogleraar.