Op het Polski Festival mogen de Nederpolen wél naar binnen

Wie goed om zich heen kijkt, ziet de subtiele verschillen met een Nederlands feest. Er wordt direct gedanst, de hakken zijn hoger en de mannenkapsels korter. Ook bezoeker Stanislaw (31) ziet direct de Poolse uitgaanssfeer terug. "De mensen dansen op dit feest in paren, dat zie je niet in Nederland, maar wel veel in Polen", zegt hij.

Het festival zou eerst een bedrijfsfeestje worden, maar de initiatiefnemers zagen al snel grotere potentie. In Nederland wonen ruim 160.000 Polen, maar een Pools feest van deze omvang was er nog niet.

Om het Beursgebouw vol te krijgen, is flink reclame gemaakt. "We hebben een Pools promotieteam in een oude politiewagen langs vakantieparken gestuurd. Dat heeft goed gewerkt", vertelt mede-organisator Bernd Weijers.