Camilla (28) kijkt 't liefst de hele dag vogels

Dat vogels kijken populair is, blijkt uit het aantal boekingen van excursies. Bijna allemaal zijn ze zijn uitverkocht. De excursies worden niet alleen steeds populairder, ook het publiek verandert, vertelt Chris van der Heijden van de Vogelbescherming. "Het is vooral snel populairder aan het worden bij vrouwen, die zien we veel bij ons in de winkel om een verrekijker of vogelboekje te kopen."

In Nederland zijn er in de loop der jaren meer dan 500 verschillende vogelsoorten gezien. Je kunt ze niet allemaal tegelijk vinden, want veel soorten trekken door en uiterst zeldzame soorten komen hier alleen voor als ze zijn verdwaald, bijvoorbeeld door een storm. De meeste vogels kan je in Texel vinden, daar leven zo'n 150 tot 160 verschillende soorten.

Vannacht is de Nationale Vogelweek afgetrapt met de Big Day. Een vogelwedstrijd op Texel waaraan vijftien teams meedoen. "Je moet dan in 24 uur zo veel mogelijk vogels proberen te vinden", vertelt Camilla. "Best spannend voor de teams onderling, maar het leuke is ook dat je in één dag kan zien hoeveel vogels er op Texel zijn."