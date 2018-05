Zo worden jouw sigaretten getest op rommel

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt de manier waarop sigaretten worden getest slecht. Onder andere om die reden stapten ze uit de commissies die gaan over de hoeveelheid rotzooi in sigaretten. Maar, hoe moet je sigaretten dan wel testen?

De methode waarmee de stoffen in sigaretten nu worden getest, is volgens het RIVM niet nauwkeurig genoeg. "Dat komt door de gaatjes in sigarettenfilters", zegt Reinskje Talhout, onderzoeker van het RIVM. "Door de gaatjes komt er frisse lucht bij de rook en meet je afgezwakte teer-en-nicotinewaarden."