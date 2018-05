'In shishalounges waar veel vrouwen komen, zie je weinig foute types'

Voor veel jonge mensen is de lounge een plek om te chillen. En ze komen er steeds vaker, merkt ook het Trimbos. "Hier in Rotterdam zitten we op het dubbele aantal lounges van een paar jaar geleden", zegt Sander van de Mon Ami Lounge in Rotterdam. "Het is van deze tijd, shisha hoort erbij. Vroeger was het misschien een biertje en een sigaretje, nu nemen jongens een shisha met frisdrank."

Alcohol en gokkasten

Uit de cijfers van de gemeenten en uit verhalen van de eigenaren blijkt dat het aantal incidenten nog meevalt, maar er zijn gemeenten die lounges wel degelijk extra in het vizier houden. De eigenaren die wij spraken snappen dat sommige lounges een wat duistere uitstraling hebben. Sommige ondernemers weigeren bijvoorbeeld jongens in trainingspakken, of hebben een hogere leeftijdsdrempel.

"Ik loop zelf ook niet overal naar binnen", zegt Lesley van de Orient Lounge in Den Haag. "Je weet onderling van verhalen dat er lounges zijn waar je moet wegblijven. Wij hebben er geen last van, we hebben nog geen vechtpartij gehad. Maar ja, ik verkoop ook geen alcohol en heb geen gokkasten."