Veteraan Mark is één van de gezichten in de erehaag

Mark: "Ik zou politietraining geven in Afghanistan, maar tijdens de slag om Chora kwam daar weinig van terecht. We werden omsingeld door Taliban en ik stond achter een .50-kaliber mitrailleur om het kamp te verdedigen. Je weet tijdens zo'n aanval niet wat er gaat gebeuren, dat is wel fucked up."

"Maar we hebben daar echt mensen kunnen helpen; zoals een boer met een simpel irrigatiekanaaltje. Eerst was hij wantrouwend, maar na een paar scheppen zand begon het water te stromen. Die man barstte in huilen uit van geluk."