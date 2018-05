Zo werd een embleem uit WO II een homosymbool

Volgens Jos Versteegen, co-auteur van de Homo-Encyclopedie van Nederland, stonden homo's bijna onderaan in de kamphiërarchie. "De roze driehoeken waren ook beduidend groter dan andere driehoeken, zodat er geen misverstand over kon ontstaan. Die positie heeft ook zeker tot slachtoffers geleid."

Naast de ster of driehoek stonden extra aanduidingen. Zo kreeg iemand die had geprobeerd te ontsnappen een extra embleem, zodat de kampleiders konden zien dat die niet buiten de muren van het kamp mocht werken. Ook mensen met een zwaardere straf of eerdere veroordelingen kregen extra emblemen.