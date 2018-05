Defensie koopt muisstille, bijna onzichtbare mini-drones

Volgens drone-kenner Wiebe de Jager luidt de Black Hornet een nieuw tijdperk in. "Voorheen werden militaire drones ingezet op twee manieren: om luchtaanvallen uit te voeren en om vanaf grote hoogte foto's te maken. Maar dit apparaatje kan iets wat nog niet kon: op vrij laag heel erg dichtbij een object komen."

De mini-helikopter is uitgerust met infrarood- en warmtecamera's en is amper te zien, te horen en te raken. Handig om ongemerkt achter de vijandige linie te komen. Maar de mini-helikopter kan ook in andere situaties van pas komen, zegt De Jager. "Doordat je echt overal kan komen zonder dat iemand het merkt, is de drone ook inzetbaar tijdens gijzelingen en aanslagen."

Naast de Black Hornets heeft Defensie al de beschikking over twee onbemande vliegtuigjes die ook gebieden verkennen: ScanEagle en Raven.