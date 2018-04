Waar gaat een vrouw na de bak aan de bak?

Karin Nijman, initiatiefneemster van het restaurant: "Een gedeelte van de vrouwen die in detentie zitten, werkt in de zorg of de kinderopvang." En dat zijn nou juist de beroepen waarbij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht is. In beroepen waar dat niet zo is, zoals in de horeca, mag een werkgever zelf bepalen of deze een VOG nodig vindt.

Bij 'Rebelz aan de Rotte' is een VOG niet verplicht. De vrouwen krijgen bovendien extra tijd om werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen, weer aan te leren. Nijman: "We houden rekening met het feit dat je moeite zou kunnen hebben om weer helemaal terug te keren in de maatschappij."