Moties van wantrouwen, afkeuring of treurnis: hoe zit dat eigenlijk?

Had Rutte toch bijna een motie van afkeuring te pakken. 67 Kamerleden stemden voor de motie: bijna de hele oppositie. 76 Kamerleden stemden tegen. Maar wat betekent zo'n motie van afkeuring eigenlijk?

Het heeft Rutte en zijn coalitiegenoten flink beschadigd, zei NOS-verslaggever Ron Fresen. De oppositie spreekt uit dat ze het gedrag van de premier afkeuren. Rutte lichtte de Kamer niet in over memo's over de dividendbelasting.

In onderstaande video leggen we je uit hoe het zit met moties tegen bewindslieden of zelfs het hele kabinet: