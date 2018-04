Jongeren met een beperking lezen sprookjes voor aan katten

"Dieren die wat meegemaakt hebben of die geen vertrouwen meer in mensen hebben, die zien aankijken als een directe bedreiging", zegt Mirjam. "Ook aanraken is veel te veel voor die dieren. Ze hebben een grens, respecteer die. Door voor te lezen, kijk en raak je ze niet aan. Je houdt respect voor hun zones en gevoelens."

Het doel is de katten weer aan mensen te laten wennen, zodat ze sneller een nieuw baasje (of personeel) vinden. "Ons doel is natuurlijk om dieren op te vangen en te herplaatsen. Hoe sneller een dier uit zijn schulp kruipt en toe is aan herplaatsing, hoe mooier het is."

Het voorbeeld komt overwaaien uit de VS, waar ze kinderen lieten voorlezen aan asielkatten. Goed voor zowel voor de katten als voor de kinderen, die zo hun leesprestaties kunnen verbeteren. "Dat wilden wij ook doen in combinatie met deze jongeren", zegt Mirjam.