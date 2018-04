Lees jij dit artikel met jeukende ogen en je neus in een zakdoek?

Allereerst ligt het in je genen vast of je wel of niet gevoelig bent voor pollen. Maar dat is lang niet de enige factor die invloed heeft. We leven tegenwoordig schoner en gezonder dan vroeger. We wassen onze handen beter, douchen elke dag, eten gezond en zijn beter in het bestrijden van onze infecties. Op die manier komen we minder in aanraking met ziekteverwekkers.