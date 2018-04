Lofzang op lelijke Rotterdamse gebouwen

Canvas van architectuur

De gebouwen die Matthijs fotografeert dateren vooral uit de jaren zeventig en tachtig, toen er veel beton in combinatie met kunststof werd gebruikt. Maar hij wil ook het enorme pallet aan stijlen laten zien.

"Na het bombardement in de Tweede Wereldoorlog heeft het tijd nodig gehad om een centrum te vormen. Daar hebben heel veel mensen hun idee├źn over gehad, dus het was een canvas van moderne architectuur. Dat zien we nu nog steeds terug in de gebouwen en is juist iets wat deze stad karakteriseert."

Matthijs hoopt dat de lelijkheid onderdeel blijft van het stadsbeeld in Rotterdam. "Het zou zonde zijn als dit soort gebouwen er straks misschien niet meer zijn. Dus Keep Rotterdam Ugly.