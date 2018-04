Leven als een monnik in het eerste jongerenklooster van Nederland

Een volledig monnikenbestaan is het niet, want Debora blijft wel gewoon werken. "Dat vind ik wel fijn. Ik blijf in de maatschappij. Dat is voor mij een reden om het te doen. Hier verweeft het zich mooi in elkaar. Maar die rust lijkt me een verademing."

Toch zal het leven volgens de discipline van de monniken en het ritme van de gebeden, zeker in het begin, af en toe moeilijk zijn. "Als de klokken luiden, dan laat ik mijn werk voor wat het is en ga ik in gebed", zegt Debora. "Dat lijkt me wel heel moeilijk, omdat ik wel een workaholic ben. Maar ik moet stoppen, want dat wordt van mij verwacht."