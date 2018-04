Belangrijk borstkankermedicijn mogelijk goedkoper dankzij Daphne

Daphne werkte in het onderzoek voor haar docent, dr. Lech-Gustav Milroy aan de TU Eindhoven. "Het doel was om een efficiëntere manier te vinden om het medicijn Z-endoxifen te kunnen maken", zegt ze. Mensen met een bepaald type borstkanker hebben er baat bij dat medicijn te gebruiken, maar de productie daarvan was altijd erg duur.

Inmiddels is Daphne geen student meer, maar werkt ze voor een bedrijf dat medische hulpmiddelen test. "In het lab is het allemaal abstract. In mijn huidige baan zie ik hoe ik mensen direct kan helpen."

Snellere productie

"Deze student is er aardig in geslaagd op een slimme manier de stof Z-endoxifen te ontwikkelen", zegt Jan Schellens. Hij werkt in het Antonie van Leeuwenhoek-ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen.

Toch denkt Schellens niet dat de ontdekking van Daphne op korte termijn een goedkoper medicijn tegen borstkanker oplevert. Maar mogelijk gaat het productieproces nu wel sneller, denkt hij.

Het ontwikkelen van medicijnen voor kanker is volgens Schellens een kostbaar en lang proces. Het kan soms wel tien jaar duren voor iets via een laboratorium uiteindelijk op de markt komt. Het testen op patiënten is ook een belangrijke fase, die erg veel tijd kost. "Dit alles kan soms wel een half miljard euro kosten."

Of er ooit een holy grail komt om allerlei typen kanker te kunnen behandelen? Schellens denkt van niet: "De biologische eigenschappen van kanker zijn per persoon verschillend. Dat verklaart ook waarom hetzelfde medicijn bij de ene persoon wel werkt en bij de ander niet."