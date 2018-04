Zo kun jij ook een dagje rellen tegen de ME (legaal natuurlijk)

"Wel leuk om het eens van de andere kant mee te maken", zegt Lotte (19), terwijl ze een blok hout vasthoudt. Ze wil later ook bij de ME. "Het lijkt me heel gaaf om tijdens grote problemen de boel uit elkaar te houden."

Willem (19) denkt daar ook zo over. "Je ziet nu precies hoe de ME handelt en wat ze allemaal mogen en kunnen doen. Dat is heel goed voor onze ervaring, maar ook voor onze beeldvorming."

En vooral dat is belangrijk, vindt groepscommandant Joost. En daarna? "Lachen natuurlijk", zegt hij. "We sluiten de dag positief af: je hoort dan bijvoorbeeld: 'Hé, daar had je me goed te pakken.' En iemand anders: 'Maar jij gooide dat blokje vol op mijn vizier, haha.'"