Hoe is het verbod op majesteitsschennis ooit ontstaan?

Majesteitsschennis, oftewel 'het beledigen van de Soeverein': er werd vandaag opnieuw over gesproken in de Tweede Kamer. D66-Kamerlid Verhoeven vindt het verbod erop niet meer van deze tijd en wil dat de wet wordt aangepast. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt dat plan.

Op majesteitsschennis staan nu nog hoge straffen: maximaal vijf jaar cel of een geldboete van 20.500 euro. Op het beledigen van een 'gewone' burger staat hooguit drie maanden of 4100 euro. Maar hoe is dat hele verbod op majesteitsschennis eigenlijk ontstaan? Dat leggen we uit in onderstaande video: