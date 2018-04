Dit weekend konden wij even beter pomponnen dan Amerika

Lieke denkt dat het thema van de choreografie van het Nederlandse team ze de titel heeft opgeleverd. "Onze show ging over terrorisme", zegt ze. "De boodschap was dat je niet in angst moet leven, maar er juist tegenin moet gaan."

In de choreografie kwamen meerdere aanslagen van de afgelopen jaren voorbij. "Zo was er bijvoorbeeld een emotioneel stukje over 9/11", legt Lieke uit. "En we besteedden ook aandacht aan de aanslagen in Parijs door met onze pons een Eiffeltoren te maken."

Volgens Lieke was de choreografie van Amerika veel luchtiger. "Zij gingen in hun routine terug naar 1940, zegt ze. "Ze doen vaak alleen maar vrolijke dansjes, maar dan wel héél goed. Maar dat was dit keer dus niet goed genoeg."

Toen Lieke bij de prijsuitreiking hoorde dat Amerika slechts derde was geworden, was ze al in tranen. "En toen had ik nog niet eens gehoord dat we zelf eerste waren geworden."