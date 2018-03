De media... wat is wat en wie hoort bij wie?

En hoe zit het met de krant, televisie en radio?

John de Mol richtte zich vorig jaar ook al op de krantenwereld. Hij had bijna de grootste krantenuitgever Telegraaf Media Groep in zijn bezit. Maar die overname ging niet door. TMG werd overgenomen door Het Mediahuis.

Door die overname is er in de krantenwereld maar weinig concurrentie. Samen met de Persgroep heeft het Mediahuis tachtig procent van de kranten in handen.

Terwijl de tv-wereld juist diverser is geworden, zegt Bakker. Zo was er vroeger maar één kanaal en dat was van de publieke omroep. In de jaren 80 kwam daar het commerciële RTL en later SBS bij. Samen hebben zij nog steeds het grootste marktaandeel. Bij tv zie je vaker verschuivingen. Zo had De Mol een tijdje aandelen in RTL en verkocht die later weer. Vorig jaar nam hij SBS en e-commercebedrijf Emesa volledig over van het Finse Sanoma.

En hoe zit het bij de radio dan? Bij Talpa en John de Mol denk je automatisch aan televisie. Maar het is de radio waar zijn Talpa marktleider is. Talpa Media heeft bij elkaar een marktaandeel van 32,3%, net iets meer dan de NPO (29,3%).