'Gewone motorjongens' zamelen geld in voor goed doel

Als de stoet motoren voorbij trekt, lijkt er niets bijzonders aan. Pas als je het verhaal erachter kent, snap je dat dit geen normale motorclub is. Dit zijn de 'Gewone Jongens'.

De club is opgericht door een vriendengroep die graag op de motor naar vrijheid zoekt. De 31-jarige Teun Backer is een van de oprichters. "We wilden vooral niet te veel biker zijn, dus zijn we uiteindelijk bij iets gekomen wat bedoeld is als een knipoog naar het ruige biker-leven."