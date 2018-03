'Wij spreken jongeren aan als vriend, dat is een verschil met de politie'

En die tactiek helpt, denkt Nassim van 16, een van de straatcoaches. "Mensen worden vaak ook aangenomen, omdat ze een voorbeeldfunctie hebben in de wijk. Daarom zit ik er ook bij. Als je een ouder iemand ziet blowen, dan wil je dat ook. Of je ziet iemand die vrijwilligerswerk doet, zoals ik. En dan wil je dat doen."

Groot voordeel van een team met jonge mensen, is dat ze de mensen op straat kennen. Van school bijvoorbeeld, of sport. En anders leren ze hen wel kennen door het werk op straat. "Wij spreken de jongeren aan als vriend", zegt Hicham van 18. "Als ik op iemand afloop, geef ik 'm een boks. De politie begint met 'hallo heren', dat is echt een verschil. Wij hebben een preventieve functie."

Olievlek

Zo'n 20 procent van de straatcoaches is in aanraking geweest met de politie, die hebben problemen. De andere 80 procent niet, maar die komen bijna allemaal uit lastige wijken. "Vroeger was ik onbeschoft", zegt Hicham van 18. "Ik heb wel 18 keer gesolliciteerd, maar werd het nooit, misschien ook door mijn gedrag toen. Daar heb ik hier aan gewerkt. Nu ben ik jongerencoach, en werk ik bij de Nationale Jeugdraad in Utrecht."

Op deze manier hebben Melvin en zijn team zo'n 100 jongeren - meiden en jongens - 'opgeleid'. En waar ze in het begin nog wel eens werden uitgemaakt voor 'snitch' op straat, is dat nu heel anders. Er is een wachtlijst, het is cool om mee te doen. "Dit moet een olievlek zijn", zegt Melvin. "Dit zijn de rolmodellen en dat blijven ze ook. Die invloed blijft."