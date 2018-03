Hoe het rioolwater van Schiphol misschien jouw leven kan redden

Bijna niemand weet wat fagen zijn, maar ze kunnen dé oplossing zijn voor bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Het zijn virussen die je beter kunnen maken. In een lab in Delft onderzoeken ze het rioolwater van Schiphol, want daar zitten fagen in van over de hele wereld.

Er is alleen een dingetje: fagen mogen in Nederland (nog) niet gebruikt worden als medicijn. En dat terwijl er genoeg mensen zijn die min of meer uitbehandeld zijn met antibiotica.

Faag verhaal? In deze video leggen een uitbehandelde patiënt en een onderzoeker uit hoe het precies zit met deze (bacterio)fagen.