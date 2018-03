Deze jonge homo's hebben een haat-liefdeverhouding met Grindr

Vorige maand werd de 17-jarige Orlando dood gevonden in de Haagse wijk Ypenburg. De scholier had de voorgaande avond twee dates gehad die hij leerde kennen via Grindr. Normaal liet hij aan een vriendin weten dat hij op een date was, maar die bewuste avond deed hij dat niet.

Of Grindr iets te maken heeft met de dood van Orlando is niet duidelijk. Toch was er kritiek: Grindr zou niet veilig zijn en in de app zouden discriminerende omgangsvormen worden gebruikt.

"Mensen moeten Grindr als een normale app zien", vindt Anthony. "Hetero's gebruiken Tinder en voor hen is dat de normaalste zaak van de wereld. Voor ons is Grindr een manier om elkaar tegen te komen." Net als op Tinder kan je op Grindr een profiel maken, een foto toevoegen en aangeven waar je precies naar op zoek bent - daar kun je zo specifiek in zijn als je wil.