Een tattoo als eerbetoon aan je kind met Down

De drie pijltjes staan symbool voor het 21ste chromosoom. Mensen met Down hebben van deze chromosoom drie stuks in plaats van twee. "De pijltjes staan ook voor vooruitgang", zegt Esther. "Ik denk dat alle ouders wel een schok te verwerken hebben gekregen op het moment dat zij hoorden dat hun kind Down had."

"Maar we hebben wel allemaal onze schouders eronder gezet en zijn doorgegaan. En ook al is het leven niet altijd even makkelijk, het leven is inderdaad wel echt een stuk leuker met een kind met het syndroom van Down. Ze zijn heel puur. Alles wat ze doen en zeggen komt recht uit het hart."