Murat (28) en Meral (22) met JongLelystad in één klap in gemeenteraad

In het begin kwamen er nog gemengde reacties binnen op hun idee om een partij te starten. Maar naarmate de verkiezingen naderden, nam de steun toe.

"We kregen zelfs berichten van jongeren die niet mochten stemmen, maar wel hun ouders hadden overgehaald om op ons te stemmen."

De komende vier jaar zijn er twee dingen waar JongLelystad zich vooral hard voor gaat maken. "We willen een jongerenraad in Lelystad oprichten. En een hbo en universiteit, of een dependance van een bestaande instelling hierheen halen", zegt Meral.

Meral studeert bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, heeft een bijbaan in het weekend en is penningmeester van een studentenvereniging. Murat werkt fulltime als consultant op de Zuidas in Amsterdam. Op de vraag of ze het wel kunnen combineren reageert Meral heel zelfverzekerd: "Wij houden niet van stilzitten."