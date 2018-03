Wat als je totaal verrast wordt door je online stemhulp?

Morgen is het tijd om te stemmen. Dacht je er al een tijd aan om te stemmen op de VVD, maar ben je er nog niet helemaal uit? Dan kan je last-minute nog even een online stemhulp invullen. De uitkomst: de lokale partij die zich inzet voor de belangen van gehandicapten is toch echt jouw partij, als je de online kieshulp moet geloven. En je hoort van een vriend dat hij uitkomt bij de SP, terwijl hij zichzelf eerder ziet als een PVV'er.

Hoe kan het dat die uitkomst soms totaal niet overeenkomt met de voorkeur die je dacht te hebben?

"Omdat de vragen vooral over lokale issues gaan", zegt hoogleraar regionaal bestuur Marcel Boogers. "Die zijn minder makkelijk te koppelen aan de ideologie van landelijke partijen. Het is niet typisch 50Plus of typisch D66 om voor of tegen vrije sluitingstijden van de horeca te zijn. Dat verschilt heel erg per gemeente. Daardoor kan je bij een online kieshulp uitkomen op een partij waarvan je dat in eerste instantie niet had verwacht."