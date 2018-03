Rebekka (31) wil de eerste Nederlandse vrouwelijke bushpiloot worden

Voor nu is Rebekka nog werkzaam als docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Maar als het aan haar ligt is ze straks fulltime bushpiloot en wordt ze uitgezonden naar afgelegen gebieden in Afrika, het Amazonegebied en Papoea-Nieuw Guinea.

Maar waarom specifiek bushpiloot? "Ik wilde werken bij de luchtmacht, maar geen bommen gooien. En dat moet wel als we in oorlog zijn. Bij grote vliegtuigmaatschappijen heb je bijna niet het idee dat je vliegt. Dat is in een klein vliegtuig wel anders. Bovendien help ik straks mensen aan medische hulp en onderwijs."