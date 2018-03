Larissa leefde in armoede en adviseert nu de gemeente

Toen er twee jaar geleden geen geld binnenkwam bij haar vader, betaalde Larissa (20) wel eens de boodschappen. "En ik wilde ook af en toe een chocoladereep, dus die kocht ik dan zelf."

Larissa weet hoe het is om in armoede te leven. Die ervaring gebruikt ze nu bij een project op haar school waarbij jongeren mee mogen denken over armoedebeleid. Na tien weken geeft ze de gemeenten Bergen, Uitgeest, Heiloo en Castricum een advies hoe ze om moeten gaan met jongeren in armoede.

Want daar valt nog een wereld te winnen, zegt Larissa. "Veel jongeren denken dat er bij de gemeente alleen maar van die grijze, oude vrouwtjes achter een balie werken, maar ze kunnen je ├ęcht helpen."