Khitan (25) wil voorzitter van de Ugandese voetbalbond worden

Als kleine jongen hoorde Khitan verhalen over voetballers als Patrick Kluivert en Clarence Seedorf en nu staat hij zelf op het oude trainingsveld van Ajax 1. "Dat motiveert me enorm. Nu ik hier ben, wil ik nog veel meer bereiken. Uiteindelijk wil ik graag voorzitter worden van de voetbalbond in Uganda."

In het klaslokaal van de Ajax Challenge zorgt jongerencoach Rick van Wonderen zorgt ervoor dat jongens als Khitan met beide benen op de grond blijven staan. "Het is mooi als ze grote dromen hebben, maar we leren de deelnemers meteen dat het stap voor stap gaat. We helpen ze om te beginnen met het zoeken naar een simpele baan, waardoor ze een studie kunnen betalen."

Supermarkt of magazijn

Tijdens het potje voetbal, voorafgaand aan de theorieles, trapt Rick graag een balletje met de deelnemers mee. Zo staat hij snel dicht bij de jongeren. "Het is dan een kleine stap om in de kleedkamer vast even met Khitan te babbelen over het werk wat hij graag zou willen doen. We denken nu aan een plekje in een supermarkt of magazijn. Hij staat overal voor open."

Khitan denkt zelf dat hij nog een jaar of vijf in Nederland blijft om een opleiding in de voetbalwereld af te ronden. "Daarna wil ik wat ik geleerd heb in mijn eigen land in praktijk gaan brengen. En misschien plaatst Uganda zich dan, dankzij de lessen uit Nederland, wel voor het WK voetbal."