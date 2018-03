Waarom je telefoon jou #OnderDeDuim heeft en niet andersom

Als je je telefoon kwijt bent, maakt je hart een sprongetje. Als je hem aan het begin van de dag vergeet, dan maar wat later op werk of in college: je gaat hem halen. En dan hebben we het nog niet eens over ál die keren dat je je telefoon checkte, zonder persé een aanleiding.

De vraag is dan ook: waarom kunnen we zo lastig zonder? Zijn we soms verslaafd? NOS op 3 legt uit waarom je telefoon jóu onder de duim heeft, in plaats van andersom: