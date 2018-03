Staat de volgende 'Despacito' nu al in de Spaanse hitlijsten?

Dura zal je minder snel op de radio horen. "Daar heb je een grens om te kijken of iets in het modelletje past van een Europese hit, in een 'top 50-jasje'", zegt Diederik. "Dat is met Dura iets minder het geval. Dat is meer een clubplaat. Goed om op te dansen, maar mensen zetten er hun radio voor uit. Het heeft wel alles in zich om viral te gaan. Dat ene woord: dura. Lekker veel herhaling. Goede clip ook."

Beide nummers hebben volgens Diederik één belangrijk element in zich dat iets een zomerhit kan maken: seks. Dat ontbreekt eraan bij Corazón, dat gaat over een gebroken hart. "Despacito was één grote seksplaat. Ook Dura is een beetje vunzig, 'estás dura' betekent zoiets als 'je bent heet'. En El Baño is gewoon goor. Dat gaat over vieze dingen doen op de wc."