Steeds meer Roemenen en Bulgaren in Nederlandse collegebanken

Studenten uit Roemenië en Bulgarije willen vaak een vak leren volgens onderzoeker Daan Huberts. "In hun thuisland is minder keuze en zijn de opleidingen theoretischer." Om die reden kwam de Roemeense Stefania naar Nederland. "In Roemenië kun je alleen uit de boeken leren over programmeren. Daar is het niet zo praktisch als in Nederland."

Het scheelt dat in Nederland veel opleidingen in het Engels worden aangeboden. Stefania overwoog ook in Duitsland te gaan studeren, maar daar is de taal een barrière.