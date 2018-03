Waarom zijn oude diesels eigenlijk personenauto non grata?

Je oude dieseltje levert steeds meer terrein in. Je kunt boodschappen doen in de binnenstad van Utrecht en Rotterdam al vergeten, een parkeerplek in Amsterdam krijg je ook al niet en nu sta je dus ook op de zwarte lijst in Arnhem.

Maar waarom weren ze alleen die dieselauto's? Zijn benzineauto's dan zo veel minder schadelijk? In de video hieronder leggen we het uit: