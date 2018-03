Meike duikt met -7 het water in om te ijszwemmen

Maar wat gebeurt er nou eigenlijk in je lichaam als je in ijskoud water springt? Als eerste krijgt je lichaam te maken met extreme stress. Je produceert heel veel stresshormonen waaronder adrenaline en cortisol. De eerste stof komt vrij bij overlevingsdrang, en de tweede is actief in het afweersysteem. Deze stoffen zorgen er uiteindelijk voor dat Meike rustig vijf minuten in het ijskoude water kan blijven zitten.

Ongetraind zulk koud water induiken, is sterk af te raden. Daar vertelt Kevin over in de video hieronder, die we eerder maakten.