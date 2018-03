Christel (20) zit in een rolstoel, maar niet zielig in een hoekje

Het moet heel normaal worden om iemand in een rolstoel of met een prothese in modemagazines te zien. Dat vinden de leden van Sue's Warriors, een stichting die strijdt om het beeld van mensen met een lichamelijke beperking te veranderen.

"Dat willen we doen door zo veel mogelijk mensen in beeld te brengen met een lichamelijke beperking", zegt Christel Verbogt (20), model bij de stichting. "Iedereen hier heeft iets. Ik zit zelf in een rolstoel. Als je in de mode en media iemand in een rolstoel of met één been ziet, wordt het automatisch al normaler."