Laat je schaatsen slijpen bij de mobiele slijpbrigade

Door het jaar heen kun je je schaatsen laten slijpen bij de broers in hun garage. Maar in een echte winterse periode met natuurijs, fietsen ze met hun werkbank en slijpsteen in de bakfiets naar de ijsbaan. Net als deze week.

Als sportschaatser weet Vero hoe belangrijk het is dat je schaatsen scherp zijn. "Maar mensen die maar één keer per jaar genieten van deze sfeer en het schaatsen op dit ijs, hebben hier eigenlijk extra baat bij. Als je de hele tijd uitglijdt met je schaats, heb je veel minder plezier", zegt hij.